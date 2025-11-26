Juventus bloccata a Bodo: a rischio il rientro per i bianconeri e per i tifosi? Cosa sta accadendo in Norvegia, tutti gli aggiornamenti. La trasferta oltre il Circolo Polare Artico si sta trasformando in un incubo logistico per il mondo bianconero. Se sul campo la squadra ha scongelato la sua classifica europea, il post-partita di BodøGlimt-Juventus è segnato dal gelo e dall’incertezza. Dall’alba di questa mattina, mercoledì 26 novembre, l’aeroporto della città norvegese è completamente paralizzato a causa delle condizioni meteorologiche proibitive. Pista ghiacciata: voli cancellati e tifosi a terra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus bloccata a Bodo: rientro a rischio per i bianconeri e per i tifosi? Cosa sta succedendo in Norvegia, ultimissimi aggiornamenti