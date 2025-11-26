Juventus ancora a Bodo | ghiaccio in pista volo a rischio Anche i tifosi bloccati in Norvegia

Torino, 26 novembre 2025 – Piccolo intoppo (ma fastidioso) per la Juventus reduce dalla fondamentale vittoria di Bodo in Champions. Una trasferta che non è ancora finita: l’ aereo che doveva riportare i bianconeri in Italia non è ancora decollato dall’ aeroporto norvegese. Il rientro, previsto per la mattinata di oggi, è slittato a causa delle condizioni meteo, improvvisamente e bruscamente peggiorate. La situazione è critica, con il ghiaccio in pista che ha portato alla cancellazione di diversi voli. Con la squadra, che ha pernottato nel piccolo comune vicino al circolo polare artico, sono bloccati in Norvegia anche diversi tifosi della Juve. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

