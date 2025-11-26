Juve scongelata l' aeroporto di Bodo no | bufera di neve rientro a rischio

Gazzetta.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giorno dopo la partita, la città norvegese si è risvegliata ancora sotto la neve e con la pista dell’aeroporto ghiacciata. L'agenda bianconera prevede il decollo alle 12, ma la situazione è incerta. Mille persone in attesa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Juve scongelata, l'aeroporto di Bodo no: bufera di neve, rientro a rischio - Il giorno dopo la partita, la città norvegese si è risvegliata ancora sotto la neve e con la pista dell’aeroporto ghiacciata. Da msn.com

juve scongelata aeroporto bodoJuventus, Chiellini e Comolli bloccati dalla neve: 300km di auto per arrivare a Bodo - Disavventura per la dirigenza bianconera: il volo dalla Svezia per arrivare in Norvegia a Bodo è stato cancellato a causa ... Scrive eurosport.it

juve scongelata aeroporto bodoJuventus, gelo e neve a Bodo: aeroporto chiuso, Chiellini e Comolli bloccati. Stanno raggiungendo la Norvegia in auto - Juventus, che si giocherà alle 21: i due dirigenti non hanno potuto raggiungere Bodo in aereo, ma sono stati ... Scrive msn.com

