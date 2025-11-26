Juve ricordi Araujo? Giuntoli lo voleva a tutti i costi Ora in Spagna è ‘Capitan Disastro’ Prestazione horror con il Chelsea

del difensore. La  sfida di campionato  del  Barcellona  contro il  Chelsea  si è trasformata in una  debacle  e ha messo in luce  tutti i difetti dei catalani. Sul banco degli imputati è salito prepotentemente  Ronald Araujo, la cui  prestazione disastrosa  è culminata in una  espulsione decisiva  che ha compromesso l’intera gara. L’esperimento fallito di Hansi Flick. Il tecnico  Hansi Flick  aveva scelto di schierare l’uruguaiano come  capitano e centrale  per la  terza volta in sole cinque partite, un  esperimento  che, contro il  Chelsea, si è rivelato un  boomerang. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

