Juve i conti adesso tornano | cosa serve per andare ai playoff tutti gli scenari
Il gol di Jonathan David a Bodo cambia radicalmente gli scenari europei dei bianconeri. Adesso Spalletti ha due match ball casalinghi per indirizzare la qualificazione agli spareggi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
News recenti che potrebbero piacerti
Che finale per la Juve!? Dopo essere andata in svantaggio nel primo tempo, Openda e McKennie nella ripresa ribaltano il risultato. Fet pareggia i conti su rigore, ma al 90’ David regala i 3 punti alla Juventus #CorrieredelloSport #Juve Vai su X
Che finale per la Juve!? Dopo essere andata in svantaggio nel primo tempo, Openda e McKennie nella ripresa ribaltano il risultato. Fet pareggia i conti su rigore, ma al 90’ David regala i 3 punti alla Juventus #CorrieredelloSport #Juve - facebook.com Vai su Facebook
Juve, i conti adesso tornano: cosa serve per andare ai playoff, tutti gli scenari - Adesso Spalletti ha due match ball casalinghi per indirizzare la qualificazione agli spareggi ... Da msn.com
Juve-Milan, Allegri e Rabiot tornano allo Stadium in uno scontro diretto ad alta quota - Il centrocampista francese, approdato al Milan insieme al tecnico livornese dopo l’addio alla Juventus, è pronto a ritrovare il suo passato. Si legge su it.blastingnews.com
Juve, CdA e nuovi conti: scatta il bond da 150 milioni - 2025 della Juventus, pubblicato ieri, presenta una perdita netta di 58 milioni che rappresenta un miglioramento rispetto al “rosso” di 199,2 dell’anno precedente, sebbene comporti ... Lo riporta corrieredellosport.it