Juve agente Miretti allo scoperto | Chiellini contrario alla cessione

In estate la mezz’ala bianconera è stata un obiettivo concreto del Napoli di Conte Nella sofferta vittoria della Juve a Bodo c’è stato anche lo zampino di Miretti, autore dell’assist per il 2-2 di Weston McKennie. La mezz’ala ha finalmente smaltito l’ infortunio al tendine del ginocchio, ora è una risorsa che Spalletti potrebbe sfruttare molto anche e non solo a gara in corso. Juve, Miretti protagonista col Bodo: parla l’agente (AnsaFoto) – Calciomercato.it Juvelive.it ha intervistato in esclusiva Francesco Branchini, agente del classe 2003 che l’estate scorsa sarebbe potuto andare via a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve, agente Miretti allo scoperto: “Chiellini contrario alla cessione”

