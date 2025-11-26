Juliette Binoche | Per tre volte ho detto no a Spielberg anche per Jurassic Park e Schindler' s List Ecco perché l' ho fatto
TORINO - Juliette Binoche è tra gli ospiti del TFF43 dove, oltre a ricevere la Stella della Mole, ha presentato il suo primo film da regista,?In-I in Motion?. Un documentario. 🔗 Leggi su Leggo.it
Juliette Binoche: «Ho detto tre volte no a Spielberg, nelle sue storie non pensa ai ruoli delle donne» - L'attrice francese al Torino Film Festival col documentario sula danza di cui è anche regista: «Sono pronta a girare un film. Come scrive msn.com
“Ho detto di no a Spielberg tre volte. Meglio Kieslowski dei dinosauri”. Juliette Binoche e la libertà di scegliere - L'attrice al Torino Film Festival dove presenta il suo primo documentario e racconta i tre rifiuti a Spielberg, compreso Jurassic Park. Da ilfattoquotidiano.it
Juliette Binoche e la volontà di nuove sfide e “dirigere i miei film di finzione” - I In Motion, Juliette Binoche si è raccontata parlando della sua voglia di dirigere film di finzione, il suo impeg ... Si legge su comingsoon.it