Juliette Binoche | La violenza sulle donne è una perversione inaccettabile Non si deve avere paura di denunciare

L'attrice francese ha ricevuto al Torino Film Festival la Stella della Mole e ha presentato il documentario In-I In Motion, la sua opera prima. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Juliette Binoche: «La violenza sulle donne è una perversione inaccettabile. Non si deve avere paura di denunciare»

Altre letture consigliate

Il look francese di Juliette Binoche al Torino Film Festival 2025: l'eleganza che passa attraverso i classici ma in una nuova versione per la Stella della Mole Vai su X

L'eleganza secondo Juliette Binoche - facebook.com Vai su Facebook

Juliette Binoche, la volontà di nuove sfide e "dirigere i miei film di finzione" - I In Motion, Juliette Binoche si è raccontata parlando della sua voglia di dirigere film di finzione, il suo impeg ... Come scrive comingsoon.it

Torino Film Festival, Juliette Binoche e la violenza sulle donne. Video - Juliette Binoche è stata una delle protagoniste del Torino Film Festival nel quale ha portato un documentario su un lavoro tra teatro e danza che fece con il ballerino- Segnala tg24.sky.it

Juliette Binoche: «Ho detto tre volte no a Spielberg, nelle sue storie non pensa ai ruoli delle donne» - L'attrice francese al Torino Film Festival col documentario sula danza di cui è anche regista: «Sono pronta a girare un film. Scrive msn.com