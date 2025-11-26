Juliette Binoche | La violenza sulle donne è una perversione inaccettabile Non si deve avere paura di denunciare

Vanityfair.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attrice francese ha ricevuto al Torino Film Festival la Stella della Mole e ha presentato il documentario In-I In Motion, la sua opera prima. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

juliette binoche la violenza sulle donne 232 una perversione inaccettabile non si deve avere paura di denunciare

© Vanityfair.it - Juliette Binoche: «La violenza sulle donne è una perversione inaccettabile. Non si deve avere paura di denunciare»

Altre letture consigliate

juliette binoche violenza donneJuliette Binoche, la volontà di nuove sfide e "dirigere i miei film di finzione" - I In Motion, Juliette Binoche si è raccontata parlando della sua voglia di dirigere film di finzione, il suo impeg ... Come scrive comingsoon.it

Torino Film Festival, Juliette Binoche e la violenza sulle donne. Video - Juliette Binoche è stata una delle protagoniste del Torino Film Festival nel quale ha portato un documentario su un lavoro tra teatro e danza che fece con il ballerino- Segnala tg24.sky.it

juliette binoche violenza donneJuliette Binoche: «Ho detto tre volte no a Spielberg, nelle sue storie non pensa ai ruoli delle donne» - L'attrice francese al Torino Film Festival col documentario sula danza di cui è anche regista: «Sono pronta a girare un film. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Juliette Binoche Violenza Donne