Juliette Binoche al Torino Film Festival | un grido contro la violenza sulle donne e per il potere femminile

Al Torino Film Festival, Juliette Binoche non arriva soltanto per ricevere il premio “Stella della Mole” e presentare il suo documentario In-I In Motion, ma anche per ribaltare il centro della conversazione con la sua presenza magnetica. In primis la sua carriera, poi l’esordio alla regia, ma il momento più intenso si raggiunge quando si parla delle donne, soprattutto quelle che non ci sono più, i femminicidi che continuano a segnare le cronache. “È fondamentale dire subito no alla violenza - avverte. - Non bisogna abituarsi, altrimenti diventa un modello che si tramanda”. Binoche parla con la stessa urgenza con cui denuncia quanto accade anche altrove — in Iran, Afghanistan, Sudan, Congo — dove i diritti delle donne vengono cancellati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Juliette Binoche al Torino Film Festival: un grido contro la violenza sulle donne e per il potere femminile

