Juliette Binoche al Torino Film Festival come regista di In-I In Motion parla di identità potere e libertà femminile
E sempio di grazia, dolcezza e sensualità, Juliette Binoche ha interpretato molte donne nella sua carriera nel cinema: forti, fragili, malinconiche, abbandonate, indipendenti e sensuali. Quest’anno, però, l’attrice francese arriva al Torino Film Festival nei panni di se stessa come regista di In-I In Motion, opera di debutto alla regia tra i titoli in Concorso per il miglior Documentario. In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, le è stata conferita la Stella della Mole. In conferenza stampa l’attrice ha colto la ricorrenza per esprimere riflessioni profonde su identità, potere e libertà femminile. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche questi approfondimenti
Juliette Binoche: “Educata al femminismo, eppure cercavo un uomo che mi proteggesse” Vai su X
L'eleganza secondo Juliette Binoche - facebook.com Vai su Facebook
Juliette Binoche con cappotto grigio maschile e dolcevita senape: il look winter daily del Torino Film Festival 2025 - Il look francese di Juliette Binoche al Torino Film Festival 2025: l'eleganza che passa attraverso i classici ma in una nuova versione per la Stella della Mole ... vogue.it scrive
Juliette Binoche, la volontà di nuove sfide e "dirigere i miei film di finzione" - I In Motion, Juliette Binoche si è raccontata parlando della sua voglia di dirigere film di finzione, il suo impeg ... Lo riporta comingsoon.it
Al Torino Film Festival è il giorno di Juliette Binoche e a Vanessa Redgrave - La Binoche ritirerà il premio in sala stampa, al Museo della Radio e della Tv di via Verdi, alle 13, per poi incontrare il pubblico di Torino alle 18 al Cinema Romano (sala 2) in occasione della ... Come scrive torinoggi.it