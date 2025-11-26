Juliette Binoche al Torino Film Festival come regista di In-I In Motion parla di identità potere e libertà femminile

E sempio di grazia, dolcezza e sensualità, Juliette Binoche ha interpretato molte donne nella sua carriera nel cinema: forti, fragili, malinconiche, abbandonate, indipendenti e sensuali. Quest’anno, però, l’attrice francese arriva al Torino Film Festival nei panni di se stessa come regista di In-I In Motion, opera di debutto alla regia tra i titoli in Concorso per il miglior Documentario. In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, le è stata conferita la Stella della Mole. In conferenza stampa l’attrice ha colto la ricorrenza per esprimere riflessioni profonde su identità, potere e libertà femminile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

