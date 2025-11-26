Josep Martinez Inter si avvicina la sua grande occasione | svelata l’idea di Chivu

Inter News 24 Josep Martinez Inter, le ultime sul momento del portiere spagnolo ex Genoa dopo l’inizio di stagione con i nerazzurri. Tutti i dettagli. La Champions League sta entrando nel vivo per l’ Inter, e il ruolo di Josep Martinez potrebbe presto diventare cruciale. Come riportato oggi su Tuttosport, l’Inter ha accumulato 12 punti nel girone, un bottino che la avvicina alla qualificazione diretta agli ottavi di finale, con la necessità di raccogliere almeno altri cinque punti per essere sicuri di superare la fase a gironi senza passare per i playoff. Nonostante la solidità dimostrata da Yann Sommer in porta, le recenti incertezze, come quelle emerse contro il Milan, hanno fatto sorgere dubbi sulla sua continuità come titolare. 🔗 Leggi su Internews24.com

