Jon M Chu si è rifiutato di mostrare ai dirigenti dello studio l’ultima scena di Wicked – Parte 2

Metropolitanmagazine.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

+++ ATTENZIONE: SPOILER SU WICKEDPARTE 2+++ Il regista di “ Wicked – Parte 2 ” Jon M. Chu ha rivelato a Business Insider di essersi rifiutato di mostrare ai dirigenti della Universal Pictures l’ultima inquadratura del suo adattamento musicale in due parti, temendo che volessero usare la potente immagine finale nella campagna di marketing del film. Il film si conclude con un primo piano di Glinda che sussurra all’orecchio di Elphaba. È una riproduzione fedele della locandina del musical originale di Broadway “Wicked”. “ Sì. È sempre stato il piano. Avrei sempre concluso con il sussurro “, ha detto Chu. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

jon m chu si 232 rifiutato di mostrare ai dirigenti dello studio l8217ultima scena di wicked 8211 parte 2

© Metropolitanmagazine.it - Jon M. Chu si è rifiutato di mostrare ai dirigenti dello studio l’ultima scena di Wicked – Parte 2

Leggi anche questi approfondimenti

jon m chu 232Wicked – Parte 2, di Jon M. Chu - Parte 2 il racconto malinconico di un mondo e di un cinema in rovina incapace, di abbandonarsi davvero all'abisso. Scrive sentieriselvaggi.it

jon m chu 232Jon M. Chu ha sempre saputo che Wicked sarebbe diventato un blockbuster - Ci ha messo 20 anni a realizzare il film dei suoi sogni, che adesso &#232; in cima al botteghino italiano, americano e mondiale. Scrive rivistastudio.com

jon m chu 232Wicked - Parte 2, la fine del viaggio secondo Jon M. Chu: "I nostri figli hanno diritto di credere nei sogni" - Dal finale ai sogni, dalla responsabilità all'amore: la nostra video intervista al regista Jon M. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Jon M Chu 232