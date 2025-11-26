Jon M Chu si è rifiutato di mostrare ai dirigenti dello studio l’ultima scena di Wicked – Parte 2

+++ ATTENZIONE: SPOILER SU WICKED – PARTE 2+++ Il regista di “ Wicked – Parte 2 ” Jon M. Chu ha rivelato a Business Insider di essersi rifiutato di mostrare ai dirigenti della Universal Pictures l’ultima inquadratura del suo adattamento musicale in due parti, temendo che volessero usare la potente immagine finale nella campagna di marketing del film. Il film si conclude con un primo piano di Glinda che sussurra all’orecchio di Elphaba. È una riproduzione fedele della locandina del musical originale di Broadway “Wicked”. “ Sì. È sempre stato il piano. Avrei sempre concluso con il sussurro “, ha detto Chu. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Jon M. Chu si è rifiutato di mostrare ai dirigenti dello studio l’ultima scena di Wicked – Parte 2

