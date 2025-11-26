John wayne unico ruolo western in tv collegamento a film di successo

impatto e limitazioni della carriera televisiva di john wayne nel western. Nonostante la vasta produzione cinematografica che ha visto protagonista john wayne, attore simbolo del western hollywoodiano, la sua presenza nel grande schermo televisivo si limita ad un’unica interpretazione in un episodio della serie Wagon Train del 1960. La sua partecipazione rappresenta un’eccezione rispetto alla carriera al cinema, dove ha recitato in oltre 80 film del genere western. Questa presenza sporadica nel piccolo schermo evidenzia la sua predilezione per il cinema, anche se qualche incursione televisiva si è comunque verificata. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it