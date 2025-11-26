John wayne unico ruolo western in tv collegamento a film di successo
impatto e limitazioni della carriera televisiva di john wayne nel western. Nonostante la vasta produzione cinematografica che ha visto protagonista john wayne, attore simbolo del western hollywoodiano, la sua presenza nel grande schermo televisivo si limita ad un’unica interpretazione in un episodio della serie Wagon Train del 1960. La sua partecipazione rappresenta un’eccezione rispetto alla carriera al cinema, dove ha recitato in oltre 80 film del genere western. Questa presenza sporadica nel piccolo schermo evidenzia la sua predilezione per il cinema, anche se qualche incursione televisiva si è comunque verificata. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Leggi anche questi approfondimenti
Alle 21:20 “I 4 figli di Katie Elder” di Henry Hathaway con Dean Martin, John Wayne, Earl Holliman, Martha Hyer | Ritrovatisi per dare l'addio alla madre, quattro fratelli uniscono le forze per salvare il ranch e la comunità da uno spietato me - facebook.com Vai su Facebook
Alle 21:20 “I 4 figli di Katie Elder” di Henry Hathaway con Dean Martin, John Wayne, Earl Holliman, Martha Hyer | Ritrovatisi per dare l'addio alla madre, quattro fratelli uniscono le forze per salvare il ranch e la comunità da uno spietato me Vai su X
John Wayne, la figlia svela che suo padre trovava orribile un altro attore oltre Clint Eastwood - Nel mosaico di aneddoti che circondano la figura di John Wayne, emergono giudizi netti e spesso sorprendenti. Come scrive msn.com