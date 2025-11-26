JOB&Orienta 2025 quasi metà delle figure professionali resta introvabile secondo Unioncamere

Il salone nazionale JOB&Orienta, dedicato a scuola, formazione e lavoro, si svolge a Verona fino al 29 novembre. Durante l’evento sono stati presentati i dati del Sistema informativo Excelsior, curato da Unioncamere e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'articolo JOB&Orienta 2025, quasi metà delle figure professionali resta introvabile secondo Unioncamere . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

