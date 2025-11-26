Jennifer Lopez ora canta ai matrimoni dei miliardari indiani

Tre giorni di festeggiamenti sontuosi, una torta nuziale a forma di palazzo alta quasi 5 metri, e Jennifer Lopez sul palco con i suoi successi più celebri. Il matrimonio tra Netra Mantena e Vamsi Gadiraju, celebrato per tre giorni dal 21 al 23 novembre 2025 a Udaipur in India, è stato uno degli eventi più spettacolari dell’anno con un budget stimato tra 8 e 9 milioni di dollari. Sposi milionari e nozze nel lusso. Netra Mantena è filantropa ed erede di una famiglia miliardaria indiana con ingenti interessi nel settore farmaceutico. Vamsi Gadiraju, invece, è un pioniere nel campo tecnologico e nelle startup. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Jennifer Lopez ora canta ai matrimoni (dei miliardari indiani)

