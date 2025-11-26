Jennifer Lopez canta ai matrimoni? Sì e il cachet è di 2 milioni di dollari Ecco a quali nozze si è esibita
Il suo amore di certo “ don’t cost a thing ”, ma le sue esibizioni sì, e anche parecchio. Jennifer Lopez è stata pagata 2 milioni di dollari per esibirsi nel fine settimana al matrimonio di un miliardario in India, un evento ricco di star. Non è la prima volta che dei ricconi indiani chiamano superstar internazionali con cachet stellari per cantare un paio di pezzi. La popstar, 56 anni, ha infiammato la scena con diversi costumi scintillanti mentre ballava e cantava le sue hit più celebri, come “ Waiting for Tonight ” e “Get Right”. Durante la cerimonia, Lopez ha lasciato tutti senza fiato con un elegante sari rosa pallido e luccicante, prima di passare a un body nero per dare inizio alla sua performance musicale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Mentre Jennifer Lopez canta in onore degli sposi, i telefoni riprendono la sontuosa torta che sembra un palazzo - facebook.com Vai su Facebook
Questa teoria valla a raccontare a Jennifer LOPEZ ? #TheTraitors Vai su X
Jennifer Lopez concerto privato da 2 milioni di euro in India: look audaci per il matrimonio dell’anno - Una performance unica per le nozze della coppia di indiani Mantena- Segnala corriere.it
India, la strabiliante torta nuziale del matrimonio da 6 milioni di dollari - Mentre Jennifer Lopez canta in onore degli sposi, i telefoni riprendono la sontuosa torta che sembra un palazzo. Da repubblica.it
Jennifer Lopez, follie in India: show da 2 milioni e look “nude” per il matrimonio dell’anno - La popstar è stata la protagonista assoluta con una performance energica e... Come scrive iodonna.it