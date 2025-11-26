Jennifer Lopez canta ai matrimoni? Sì e il cachet è di 2 milioni di dollari Ecco a quali nozze si è esibita

Il suo amore di certo “ don’t cost a thing ”, ma le sue esibizioni sì, e anche parecchio. Jennifer Lopez è stata pagata 2 milioni di dollari per esibirsi nel fine settimana al matrimonio di un miliardario in India, un evento ricco di star. Non è la prima volta che dei ricconi indiani chiamano superstar internazionali con cachet stellari per cantare un paio di pezzi. La popstar, 56 anni, ha infiammato la scena con diversi costumi scintillanti mentre ballava e cantava le sue hit più celebri, come “ Waiting for Tonight ” e “Get Right”. Durante la cerimonia, Lopez ha lasciato tutti senza fiato con un elegante sari rosa pallido e luccicante, prima di passare a un body nero per dare inizio alla sua performance musicale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

