Jennifer Lawrence | Alle madri vengono fatte richieste impossibili non si accetta che siano imperfette

Jennifer Lawrence ha notato come oggi si chieda alle madri di sostenere economicamente la famiglia attraverso il lavoro, di crescere i figli e essere "perfette casalinghe". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Jennifer Lawrence: “Alle madri si chiede l’impossibile. E ci dicono anche che atteggiamento avere” - Protagonista della pellicola Die My Love, nelle sale da giovedì 27 novembre, Jennifer Lawrence, che ha girato il film mentre era incinta, in un’intervista all’ Adnkronos ha proposto una riflessione su ... Scrive tpi.it

