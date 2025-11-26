Jennifer Lawrence | Alle madri si chiede l’impossibile E ci dicono anche che atteggiamento avere

Protagonista della pellicola Die My Love, nelle sale da giovedì 27 novembre, Jennifer Lawrence, che ha girato il film mentre era incinta, in un’intervista all’ Adnkronos ha proposto una riflessione sulla maternità e il ruolo delle donne. “Non credo che stiamo davvero imparando ad accettare madri imperfette” dichiara l’interprete spiegando che nessun cambiamento culturale potrà avvenire “finché non accetteremo quanto siano impossibili le richieste”. Le donne sono chiamate a “mettere al mondo esseri umani e crescerli”, ma allo stesso tempo a lavorare, “essere il sostegno economico della famiglia, riservate e perfette casalinghe. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Jennifer Lawrence: “Alle madri si chiede l’impossibile. E ci dicono anche che atteggiamento avere”

Scopri altri approfondimenti

«Se stanno male, non chiamatele pazze» dice Jennifer Lawrence. Che interpreta una giovane donna tormentata dalla depressione post partum nel film Die my love. Girato mentre era incinta del suo secondo figlio - facebook.com Vai su Facebook

"#jenniferlawrence" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Jennifer Lawrence: «Alle madri si chiede l'impossibile tra lavoro, figli e cura della casa. E ci dicono anche che atteggiamento avere» - Jennifer Lawrence riflette sul tema della maternità e delle pressioni che gravano sulle donne, argomenti al centro di 'Die My Love', ... Da msn.com

"Die My Love" al cinema: pronti a sprofondare con Jennifer Lawrence nel cuore selvatico della maternità? - Die My Love racconta la discesa nella follia di una giovane madre, la crisi di coppia dopo la nascita di un figlio e la lotta contro una belva interiore in un ... alfemminile.com scrive

Jennifer Lawrence e la depressione post partum - Jennifer Lawrence ha recitato mentre era incinta in Die my love dove interpreta una donna che soffre di depressione pos partum ... Scrive msn.com