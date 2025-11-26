Jason Biggs al Torino Film Festival | Sono italiano finalmente ho potuto usare il mio passaporto

La star di American Pie celebra il suo debutto alla regia con una scatenata pellicola che strizza l'occhio al cinema dei Coen e svela le sue radici italiane. L'arrivo di Jason Biggs in Italia per presentare il suo esordio da regista, la dark comedy Untitled Home Invasion Romance, non è stata dei migliori. Ma dopo una giornata passata in hotel vittima di un'intossicazione alimentare, l'attore ha potuto finalmente godersi la ribalta del Torino Film Festival dove si è presentato mostrando orgogliosamente il passaporto italiano. "La mia famiglia è di origini italiane per parte materna. I miei nonni materni sono originari di Modica e Napoli mentre il cognome Biggs è di origine inglese" rivela l'attore, spiegando di aver avuto un'educazione tipicamente italiana. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Jason Biggs al Torino Film Festival: "Sono italiano, finalmente ho potuto usare il mio passaporto"

