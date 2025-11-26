Jannik Sinner Spike Lee pronto a tutto | Perché voglio incontrarlo

Spike Lee sbuca in Italia e prima ancora di parlare di cinema manda dritti e rovesci direttamente a Jannik Sinner. Il regista americano, ospite d’onore al Torino Film Festival, ha scelto il palco per “mettere i puntini sulle i”: “ Scrivetelo ”, chiede, come fosse una tirata d’orecchio a chi ha travisato il suo affetto. Il regista parte deciso: “Voglio solo chiarire una cosa. Non ho niente contro Sinner — attacca Lee sorridendo — È un grandissimo, grandissimo tennista. . Almeno alcuni hanno visto il mio entusiasmo per Carlos, hanno pensato che stessi mancando di rispetto. Quindi, no, non è affatto così. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, Spike Lee pronto a tutto: "Perché voglio incontrarlo"

