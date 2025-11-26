Jannik Sinner Magnini senza filtri | Ecco come l' hanno trattato
Filippo Magnini, ospite a Belve, ha commentato con franchezza il caso doping che coinvolse lui nel 2018 e quello recente di Jannik Sinner, tracciando un confronto netto.“Sinner ha avuto un trattamento di favore, lo dico con invidia”, ha esordito l’ex nuotatore. “Io ho avuto un trattamento diverso dal suo. Penso che lui sia stato trattato così perché era un’atleta in attività, io invece sono stato trattato come una persona normale accusata di doping”. Magnini ha ricordato come Sinner siace la vicenda si sia risolta in pochi giorni, mentre lui ha dovuto attendere anni per essere assolto. “Tutti gli atleti dovrebbero essere trattati nello stesso modo”, ha sottolineato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
