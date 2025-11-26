Jannik Sinner è il n1 del mondo secondo il ranking Elo | cosa è questo algoritmo e come funziona

Un sistema di valutazione diverso. Il tennis mondiale è rappresentato dai riscontri delle classifiche ATP e WTA, che si basa sul meccanismo dell’accumulo di punti e delle scadenze legate all’annata precedente, tenendo presente del percorso affrontato. Altre analisi ci possono essere ed è quanto fatto da Jeff Sackmann che per Wall Street Journal, sull’Economist, per ESPN e su Tennis Abstract, il suo sito, ha fornito un modo diverso per classificare i tennisti. Stiamo parlando del ranking Elo. Di cosa si tratta? Ci si riferisce a un modo diverso di valutare i giocatori. Grazie a questo algoritmo, vengono stimate le qualità dell’atleta sulla base del rivale affrontato e battuto e non quindi dal turno raggiunto in un determinato torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it

