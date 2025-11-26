Jannik Sinner è il n1 del mondo secondo il ranking Elo | cosa è questo algoritmo e come funziona
Un sistema di valutazione diverso. Il tennis mondiale è rappresentato dai riscontri delle classifiche ATP e WTA, che si basa sul meccanismo dell’accumulo di punti e delle scadenze legate all’annata precedente, tenendo presente del percorso affrontato. Altre analisi ci possono essere ed è quanto fatto da Jeff Sackmann che per Wall Street Journal, sull’Economist, per ESPN e su Tennis Abstract, il suo sito, ha fornito un modo diverso per classificare i tennisti. Stiamo parlando del ranking Elo. Di cosa si tratta? Ci si riferisce a un modo diverso di valutare i giocatori. Grazie a questo algoritmo, vengono stimate le qualità dell’atleta sulla base del rivale affrontato e battuto e non quindi dal turno raggiunto in un determinato torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Sinner non paga le tasse in Italia? Perché Jannik è tra i maggiori contribuenti del Paese Vai su X
Parola d’ordine: stile La prima volta in cui Jannik Sinner si è presentato sul Centrale di Wimbledon con il borsone Gucci sulla spalla, in tanti hanno storto il naso. Era il luglio del 2023, Jannik stava per diventare un grande del tennis e, con quella sacca logat - facebook.com Vai su Facebook
"Sinner va affondato": Jannik sotto attacco in Inghilterra, l'articolo vergognoso che insulta il N°1 - “Anyone who believes in clean sport will hope Novak Djokovic sinks Jannik Sinner”: questo è il titolo shock del'articolo firmato da Oliver Holt e pubblicato sul Daily Mail. Si legge su tuttosport.com
Sinner n°1 a fine anno se...: le combinazioni, cosa serve per vedere Jannik sorpassare Alcaraz - Due ore e 28 minuti sono serviti a Jannik Sinner per battere Alexandere Zverev nella finale ATP 500 di Vienna, con l'altoatesino che si è imposto con un punteggio di 3- tuttosport.com scrive
Jannik Sinner, quanto è alto il campione di tennis - Con una carriera in continua ascesa, nel corso dei suoi match Jannik Sinner ci ha abituati a colpi da campione, discorsi lucidi, zero fronzoli e una crescita sportiva e personale che sembra non ... Si legge su dilei.it