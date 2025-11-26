James Van Der Beek | un nuovo video rassicura i fan sulla sua salute
L'attore, per annunciare una nuova raccolta fondi, ha condiviso un breve filmato sui social in cui appare sorridente e rilassato. James Van Der Beek ha condiviso un nuovo video per sostenere una campagna benefica di raccolta fondi per ottenere un aiuto economico nella sua lotta contro il cancro e aiutare chi si trova nella sua stessa situazione. La star di Dawson's Creek ha infatti messo in vendita le repliche della maglia indossata sul campo da football dal suo personaggio in Varsity Blues. Il video di Van Der Beek L'attore, nel suo post Instagram, ha dichiarato che, avendo ricevuto molte richieste da parte dei fan, ha messo di nuovo in vendita la replica della maglia della divisa indossata sul set di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
