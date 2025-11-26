James Franco | In Italia ho imparato l' equilibro tra fare film e godersi la vita

Il Torino Film Festival ha accolto a braccia aperte il divo di 127 ore che ha ricambiato definendo il nostro paese la sua seconda casa. L'apparizione torinese ci ha regalato un James Franco diverso dal passato. L'attore sorridente e scanzonato ha lasciato il posto a un uomo posato, che riflette a lungo e soppesa a ogni parola. I problemi legali che hanno visto coinvolto l'attore e regista, causando una lunga battuta di arresto nella sua carriera, hanno lasciato il segno. Ma nel momento in cui Hollywood voltava le spalle al suo pupillo, l'ancora di salvezza è arrivata proprio dall'Italia. "Ormai vengo in Italia tre o quattro volte l'anno a far visita ai miei amici, ho sempre amato i film italiani, fanno parte della mia formazione" . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - James Franco: "In Italia ho imparato l'equilibro tra fare film e godersi la vita"

