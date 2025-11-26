Jacques Villeneuve categorico | Punto su Max Verstappen per il titolo in F1 ha un vantaggio
Parlando a CanadaCasino.ca, Jacques Villeneuve ha analizzato l’attuale situazione nel Mondiale 2025 di F1. Una classifica in cui il britannico Lando Norris (McLaren) precede di 24 lunghezze il compagno di squadra, Oscar Piastri e l’olandese Max Verstappen (Red Bull), dopo la squalifica di entrambe le monoposto di Woking per irregolarità sul pattino del fondo a Las Vegas (USA). Una sanzione che ha cambiato un po’ il volto della graduatoria e, con due week end da disputare, Verstappen potrebbe dire la sua. È di questo parere il campione del mondo del 1997: “ Punterei ancora su Max Verstappen come campione di questa stagione, seppur con un margine molto limitato, per via della sua esperienza e perché la McLaren ha due piloti in lotta per il campionato e non può ancora usare uno per aiutare l’altro “. 🔗 Leggi su Oasport.it
