Italiano È il momento di aggiungere punti anche in Europa League

Ilgiornaleditalia.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva il Salisburgo, serve un Bologna formato campionato BOLOGNA - Per andare avanti in Europa League serve un Bologna formato campionato. Se in serie A i rossoblù volano alto, quarti assieme all'Inter, adesso serve cambiare passo anche fuori dai confini perchè 5 punti in 4 partite sono pochi per c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

italiano 200 il momento di aggiungere punti anche in europa league

© Ilgiornaleditalia.it - Italiano "È il momento di aggiungere punti anche in Europa League"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Italiano: "Era il momento di reagire. Cabral? Sto iniziando ad aggiungere peso in avanti" - Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 1- Segnala tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Italiano 200 Momento Aggiungere