Ilgiornale.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avviare un tavolo di lavoro interministeriale sullidrogeno per affrontare lo sviluppo della filiera industriale, superare le attuali criticità esistenti e creare strumenti efficaci. È la richiesta emersa nel corso dell’Italian Hydrogen Summit, l’appuntamento annuale promosso da H2IT, Associazione Italiana Idrogeno. Alla Camera dei Deputati si sono riuniti rappresentanti delle istituzioni, del mondo produttivo, esperti e stakeholder del settore, per approfondire il ruolo dell’idrogeno nel panorama delle energie rinnovabili e il suo valore strategico per rafforzare la sicurezza energetica. A un anno dalla pubblicazione della Strategia Nazionale Idrogeno, le imprese chiedono una visione di lungo periodo e strumenti per pianificare investimenti strutturali, nella consapevolezza che occorre rafforzare la filiera industriale e la capacità manifatturiera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Italian Hydrogen Summit: urgente un tavolo interministeriale sull'idrogeno finalizzato a risolvere le attuali criticità e a rafforzare la competitività del sistema nazionale

