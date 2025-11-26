Italia temporali violenti e freddo invadono l’Italia | dove colpisce l’ondata micidiale

Un’ondata di freddo e maltempo è pronta a colpire gran parte del Paese, con un peggioramento evidente delle condizioni meteorologiche nelle prossime ore. Pioggia, vento intenso e temperature rigide accompagneranno l’arrivo di un vortice ciclonico diretto verso il centro dello Stivale. L’ingresso di venti freddi di Bora e Grecale porterà instabilità diffusa e, secondo le previsioni, possibili nevicate intorno agli 800-900 metri su Triveneto, Romagna ed Emilia orientale. Le precipitazioni riguarderanno invece Marche, Umbria, Toscana meridionale, Lazio e basso Tirreno, con estensione nel pomeriggio anche verso Basilicata e Puglia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

