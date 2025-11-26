Italia leader della classifica per titoli vinti nel tennis maschile del 2025 | l’unico Paese in doppia cifra
Italia, potenza mondiale del tennis maschile? La risposta è affermativa. La stagione 2025 si è conclusa ed è tempo di bilanci. L’ultima perla dello sport con racchetta e pallina per il Bel Paese è stata la conquista della terza Coppa Davis consecutiva. Dopo i trionfi del 2023 e del 2024 col marchio di Jannik Sinner, a Bologna gli azzurri di Filippo Volandri si sono superati, riuscendo a prevalere senza l’aiuto del n.2 del mondo e facendolo senza mai perde un singolo incontro. Un filotto importante di vittorie che sta a certificare la profondità di questa squadra. Non è un caso che l’annata termina con otto azzurri nella top-100 del ranking ATP, di cui cinque nella top-50 e 2 in top-10. 🔗 Leggi su Oasport.it
