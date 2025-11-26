Italia-Brasile oggi in tv Mondiali calcio a 5 femminile 2025 | orario canale streaming
Dopo aver battuto 17-0 Panama, nella partita d’esordio del Girone D, l’Italia del futsal torna in campo nella seconda giornata dei Mondiali Femminili 2025, per una sfida extralusso: quella al Brasile. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-BRASILE DI CALCIO A 5 FEMMINILE DALLE 13.30 Le ragazze di Francesca Salvatore sfidano le fortissime verdeoro, in un confronto da sogno per le azzurre. Tutto in 40 minuti in questo mercoledì 26 novembre. Coppari e compagne, a 3 punti, così come le sudamericane – che al debutto invece si sono sbarazzate dell’Iran, prossimo avversario dell’Italia – dovranno probabilmente andare oltre le loro possibilità per cercare di ottenere un risultato positivo, ma vivere la sfida iridata vuol dire anche questo: provare a superarsi. 🔗 Leggi su Oasport.it
