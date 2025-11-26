Italia-Arabia Saudita doppia iniziativa per rafforzare la cooperazione economica

Firmato un memorandum tra Cdp, Simest e Jiacc e inaugurata a Riyad la nuova antenna Simest durante il Forum imprenditoriale Italia-Arabia Saudita.

