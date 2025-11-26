Istruttore tecnico da integrare nel Dipartimento del Territorio il bando pubblicato dal Comune di Osimo
OSIMO – È stato pubblicato dal Comune di Osimo un avviso di selezione per esami per un posto a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di istruttore tecnico, da integrare nel Dipartimento del Territorio. Una figura che dovrà gestire processi nei diversi ambiti di intervento. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
