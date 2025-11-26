Israele prosegue costruzione ferrovia Tel Aviv-Emirati Arabi nonostante genocidio a Gaza Regev | Corridoio commerciale tra India e Mediterraneo
Media israeliani rivelano che la ferrovia Emirati–Israele avanza in segreto durante la guerra a Gaza, con Abu Dhabi e Riad che spingono il corridoio commerciale senza attendere Tel Aviv In gran segreto è proseguita, nei due anni di genocidio dei palestinesi a Gaza, la costruzione della ferrov. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Prosegue il caso Sinistra per Israele. A Fassino risponde implicitamente la sezione lombarda dei giovani PD Lombardia, in un comunicato: «I Giovani Democratici di Bergamo non hanno mai cercato di fermare, né hanno mai fermato, alcuna voce... Il presidio p Vai su X
Finta tregua e occupazione reale ? Bombardamenti e demolizioni di case in tutta la Striscia. Israele prosegue il suo piano per la deportazione strisciante e graduale, rendendo il territorio inabitabile. Ieri sono state compiute 27 violazioni del cessate-il-fuoco - facebook.com Vai su Facebook
Israele, prosegue costruzione muro al confine con il Libano - Il 16 novembre operai israeliani sono stati ripresi durante i lavori di costruzione del muro di cemento lungo il confine settentrionale con il Libano. Da tg24.sky.it