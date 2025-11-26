Israele | Nuova operazione antiterrorismo in Cisgiordania | Usa verso bando dei Fratelli musulmani
Lo Stato ebraico ha fatto sapere che Hamas ha consegnato la salma di un altro ostaggio alla Croce Rossa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Israele: "Via a nuova operazione antiterrorismo in Cisgiordania". LIVE - L'esercito israeliano ha annunciato il lancio di una "vasta operazione" contro gruppi armati palestinesi nel nord della Cisgiordania occupata. Scrive tg24.sky.it
Israele, 'nuova operazione antiterrorismo in Cisgiordania' - L'esercito israeliano ha annunciato il lancio di una "vasta operazione" contro gruppi armati palestinesi nel nord della Cisgiordania occupata. Da ansa.it
Israele, giornata di protesta contro la chiamata dei riservisti per l'operazione a Gaza - I critici accusano Netanyahu di mettere a rischio gli ostaggi mentre cresce l’emergenza umanitaria a Gaza Mercoledì i ... it.euronews.com scrive