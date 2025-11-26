Israele | Nuova operazione antiterrorismo in Cisgiordania | Usa verso bando dei Fratelli musulmani

26 nov 2025

Lo Stato ebraico ha fatto sapere che Hamas ha consegnato la salma di un altro ostaggio alla Croce Rossa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

israele nuova operazione antiterrorismo in cisgiordania usa verso bando dei fratelli musulmani

© Tgcom24.mediaset.it - Israele: "Nuova operazione antiterrorismo in Cisgiordania" | Usa verso bando dei Fratelli musulmani

israele nuova operazione antiterrorismoIsraele: "Via a nuova operazione antiterrorismo in Cisgiordania". LIVE - L'esercito israeliano ha annunciato il lancio di una "vasta operazione" contro gruppi armati palestinesi nel nord della Cisgiordania occupata. Scrive tg24.sky.it

israele nuova operazione antiterrorismoIsraele, 'nuova operazione antiterrorismo in Cisgiordania' - L'esercito israeliano ha annunciato il lancio di una "vasta operazione" contro gruppi armati palestinesi nel nord della Cisgiordania occupata. Da ansa.it

Israele, giornata di protesta contro la chiamata dei riservisti per l'operazione a Gaza - I critici accusano Netanyahu di mettere a rischio gli ostaggi mentre cresce l’emergenza umanitaria a Gaza Mercoledì i ... it.euronews.com scrive

