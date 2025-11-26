Israele | Netanyahu ai giudici ' quasi impossibile partecipare a 3 udienze a settimana' '

Tel Aviv, 26 nov. (Adnkronos) - E' "quasi impossibile" testimoniare tre volte a settimana. Lo ha detto stamattina ai giudici del tribunale distrettuale di Gerusalemme il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu durante l'udienza di stamattina nel processo per corruzione a suo carico. Il premier ha affermato di aver "fatto grandi sforzi per partecipare a tre udienze a settimana, sforzi che hanno richiesto il rinvio di discussioni critiche su questioni di cui il pubblico non è a conoscenza". "Non sto esagerando minimamente, è semplicemente quasi impossibile", ha spiegato. Il mese scorso, la corte aveva deciso che Netanyahu avrebbe dovuto testimoniare tre volte a settimana, anziché due, nel tentativo di accelerare il processo, iniziato nel 2020 e che non dovrebbe concludersi prima del 2027. 🔗 Leggi su Iltempo.it

