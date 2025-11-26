L’esercito israeliano ha lanciato una «vasta operazione militare» nel nord della Cisgiordania occupata. Secondo l’Idf, l’azione è parte di «un’operazione antiterrorismo», distinta da quella iniziata a gennaio nei campi profughi di Jenin, Nur Shams e Tulkarem. L’esercito ha rafforzato significativamente la sua presenza nella provincia di Tubas, dispiegando bulldozer militari e aprendo il fuoco con elicotteri Apache in aree residenziali. L’operazione ha interessato Tubas e le città di Aqaba e Tammun, con coprifuoco imposto e ingressi sigillati da sbarramenti e checkpoint. Le ambulanze hanno subito restrizioni nei movimenti, diverse case a Tammun, Tubas, al-Far’a e Tayasi sono state trasformate in postazioni militari, mentre scuole e luoghi di lavoro hanno sospeso le attività. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Israele lancia un’operazione su vasta scala in Cisgiordania