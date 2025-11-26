Israele identifica corpo ostaggio restituito è Dror Or

Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha annunciato che Israele ha identificato il corpo dell’ostaggio restituito martedì come quello dell’ostaggio Dror Or. Secondo quanto riferito dall’esercito israeliano, Dror Or è stato ucciso dai militanti della Jihad islamica che hanno invaso la sua casa nel kibbutz Beeri il 7 ottobre 2023. Anche sua moglie, Yonat Or, è stata uccisa nell’attacco. Il kibbutz Beeri è stata una delle comunità agricole più colpite in quell’attacco che ha dato inizio alla guerra a Gaza. Due dei figli di Or, Alma e Noam, sono stati rapiti dai militanti il 7 ottobre e rilasciati in seguito a un accordo sugli ostaggi nel novembre 2023. 🔗 Leggi su Lapresse.it

