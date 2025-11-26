Israele identifica corpo ostaggio restituito è Dror Or
Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha annunciato che Israele ha identificato il corpo dell’ostaggio restituito martedì come quello dell’ostaggio Dror Or. Secondo quanto riferito dall’esercito israeliano, Dror Or è stato ucciso dai militanti della Jihad islamica che hanno invaso la sua casa nel kibbutz Beeri il 7 ottobre 2023. Anche sua moglie, Yonat Or, è stata uccisa nell’attacco. Il kibbutz Beeri è stata una delle comunità agricole più colpite in quell’attacco che ha dato inizio alla guerra a Gaza. Due dei figli di Or, Alma e Noam, sono stati rapiti dai militanti il 7 ottobre e rilasciati in seguito a un accordo sugli ostaggi nel novembre 2023. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Gaza, Hamas consegna corpo altro ostaggio: in Israele l'identificazione Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Guerra a #Gaza, Usa offrono a Hamas passaggio sicuro fuori da aree controllate da Israele. Identificati due ostaggi Le news in diretta Vai su X
Gaza, Hamas consegna corpo altro ostaggio: in Israele l’identificazione - Secondo la Jihad, il corpo è stato ritrovato ieri a Nuseirat, nel centro di Gaza. Segnala msn.com
Gaza, Israele ha ricevuto il corpo di un altro ostaggio consegnato da Hamas. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, Israele ha ricevuto il corpo di un altro ostaggio consegnato da Hamas. Come scrive tg24.sky.it
Gaza, Hamas consegna il corpo di un altro ostaggio alla Croce Rossa - Hamas ha consegnato il corpo di un altro ostaggio israeliano alla Croce Rossa nell'ambito dell'accordo per il cessate il fuoco con Israele nella Striscia di ... Da msn.com