Israele | Hamas ha consegnato la salma di un ostaggio alla Croce Rossa | Usa verso bando dei Fratelli musulmani

26 nov 2025

Raid israeliano su Beirut, l'obiettivo era il numero due di Hezbollah. Incontro tra i vertici di Hamas e il capo degli 007 egiziani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

