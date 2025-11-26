Israele crisi salute mentale | 2 mln di perone in cura allarme per depressione stress post-traumatico ansia dipendenze e suicidi
Quasi due milioni di israeliani necessitano supporto psicologico: dipendenze in aumento, esercito colpito da suicidi e un sistema sanitario mentale vicino al collasso: tutto derivato dai due anni dei genocidio Il sistema sanitario israeliano è sull'orlo del collasso: oltre 2 milioni di person. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Gaza conta le vittime, Tel Aviv le crisi di coppia dei riservisti. I dati nell’indagine dell’Ufficio di Statistica di Israele - Mentre a Gaza si contano le vittime – ormai 66 mila secondo le fonti mediche della Striscia –, Israele calcola gli effetti della guerra sulle famiglie dei suoi riservisti: dalla crisi di coppia allo ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Giornata Mondiale della Salute Mentale 2025: Crisi Globali e il Diritto al Supporto Psicologico - In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale 2025, Guterres richiama l’attenzione sull’impatto delle crisi globali sul benessere psicologico e sull’importanza di garantire supporto ... Da unric.org
Adolescenza a rischio, scatta l’allarme internazionale: l’Oms svela i fattori che alimentano la crisi della salute mentale - I fattori che alimentano la crisi della salute mentale: scatta l’allarme internazionale per gli adolescenti. Secondo blitzquotidiano.it