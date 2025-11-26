Israele | Colpiti sei terroristi emersi dai tunnel a Rafah | Nuova operazione antiterrorismo in Cisgiordania
Usa verso il bando dei Fratelli musulmani. Lo Stato ebraico ha fatto sapere che Hamas ha consegnato la salma di un altro ostaggio alla Croce Rossa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
La tregua di Gaza vale in tutto il mondo, ma non a Gaza. Israele bombarda, 28 morti. Tel Aviv: "Colpiti obiettivi di Hamas". 17 delle vittime erano donne e bambini - facebook.com Vai su Facebook
Israele scarcera decine di terroristi, ma non i Barghouti - Nella prima fase dell'intesa, in cambio della liberazione di 20 ostaggi vivi Israele rilascerà 250 terroristi con lunghe condanne, riporterà a Gaza 1. Secondo ansa.it
Libano, raid di Israele su un campo profughi palestinese: almeno 14 morti - Per l'Esercito sono stati colpiti terroristi in un'area usata da Hamas. Segnala stream24.ilsole24ore.com
Israele, media: "Sale ad oltre 20 morti bilancio dei raid dell'Idf su Gaza" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Israele, attacco a Sud di Gerusalemme: un morto, catturati i due assalitori. Come scrive tg24.sky.it