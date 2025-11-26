Israele azienda bellica Elbit Systems registra profitti record con genocidio Gaza | fatturato a $1,92mld e portafoglio ordini a $25,2mld

Ilgiornaleditalia.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Utili record per Elbit Systems durante la guerra su Gaza: nuovi mega-contratti in Europa e Asia mentre cresce la denuncia sul profitto tratto dal conflitto L'azienda bellica israeliana Elbit Systems ha registrato profitti record, i suoi più alti di sempre, nel 2025, nel secondo anno del genoc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

israele azienda bellica elbit systems registra profitti record con genocidio gaza fatturato a $192mld e portafoglio ordini a $252mld

© Ilgiornaleditalia.it - Israele, azienda bellica Elbit Systems registra profitti record con genocidio Gaza: fatturato a $1,92mld e portafoglio ordini a $25,2mld

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Medio Oriente: Netanyahu ha deciso, Israele occuperà Gaza. L'Idf cancella l'emergenza bellica e riduce i militari - L'Idf cancella l'emergenza bellica e riduce i militari Pressing di 600 ex funzionari israeliani sul presidente degli Stati Uniti per la fine ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Israele Azienda Bellica Elbit