ispettori del lavoro i dimenticati del pubblico impiego il presidio stamani di fronte alla prefettura

Arezzo, 26 novembre 2025 – . Non lo dicono ma lo pensano: sono il settore dimenticato del pubblico impiego. Sono i dipendenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro: “dobbiamo denunciare che, sebbene alcuni passi in avanti siano stati compiuti in questi anni, soprattutto quando era Ministro del Lavoro Andrea Orlando, grazie alle mobilitazioni e agli scioperi del personale, siamo ancora ben lontani dal rendere pienamente operativo l’INL come agenzia di tutela del lavoro a 360 gradi”. Ed ecco che stamani i dipendenti della sede di Arezzo hanno manifestato in piazzetta Poggio del Sole e quindi esposte le loro ragioni al Prefetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

