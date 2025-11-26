ISO 14001 per Grisport la calzatura italiana punta sul green

Il nuovo traguardo ambientale raggiunto da Grisport conferma la volontà dell’azienda trevigiana di ripensare il proprio modo di produrre calzature per la montagna, il tempo libero e la sicurezza. La certificazione ambientale ISO 14001 diventa così il simbolo di un percorso fatto di scelte concrete su energia, materiali e responsabilità condivise. Una scelta ambientale che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Grisport. Conseguita la certificazione ambientale ISO 14001 - Grisport, realtà produttiva con sede a Castelcucco (TV) e specializzata in calzature per montagna, tempo libero e sicurezza sul lavoro, ha raggiunto un importante obiettivo nel proprio percorso verso ... Segnala ilgiornale.it

Grisport ottiene la certificazione ISO 14001 - L’azienda di Castelcucco, specializzata in calzature tecniche e outdoor, rafforza il proprio impegno green con un sistema di gestione ambientale certificato, un impianto fotovoltaico da 15. Secondo panorama.it

Active di Grisport: l’azienda Trevigiana di calzature sportive brevetta un nuovo sistema di suola - Il marchio in questi anni sta lavorando per valorizzare l’immagine del marchio in ogni nazione, mantenendo cuore e testa in Italia. Lo riporta ilnordestquotidiano.it

