ISO 14001 per Grisport la calzatura italiana punta sul green

Il nuovo traguardo ambientale raggiunto da Grisport conferma la volontà dell’azienda trevigiana di ripensare il proprio modo di produrre calzature per la montagna, il tempo libero e la sicurezza. La certificazione ambientale ISO 14001 diventa così il simbolo di un percorso fatto di scelte concrete su energia, materiali e responsabilità condivise. Una scelta ambientale che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - ISO 14001 per Grisport, la calzatura italiana punta sul green

