island citrus il colore nuziale del 2026

Il colore nuziale del 2026? Secondo Brides + Minted sarà Island Citrus, una vivace e brillante sfumatura di giallo-verde. Questa tonalità radiosa, che deve il suo nome ai frutti tropicali ed esotici, incarna il lusso rilassato, l’ottimismo e la gioia che le coppie moderne stanno abbracciando in vista del prossimo anno. A metà strada tra il giallo limone e il verde lime, questo colore può essere utilizzato per allestimenti, fiori, cocktail e materiale grafico, infondendo ogni dettaglio con fascino retrò, ottimismo solare ed eleganza contemporanea. Ispirato a coste ornate di palme e al calore delle celebrazioni in location esotiche, Island Citrus offre un’interpretazione contemporanea della romanticità senza tempo. 🔗 Leggi su Dilei.it

