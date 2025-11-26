L e feste si avvicinano e iniziano brindisi e cene pre Natale. L’occasione perfetta per sfoggiare un make up glow e luminosissimo grazie ad un solo prodotto: una buona cipria o polvere iridescente. Ma anche a illuminanti e, in alcuni casi, bronzer che donano luce al volto. E in poche pennellate, il look delle feste è pronto. Make up viso con strass e perle: per brillare la sera X Leggi anche › Come fare una base trucco perfetta. Gli step, dal primer al fondotinta alla cipria Ciprie e polvere luminose per il make up delle feste. Non c’è niente di più classico, di un bel trucco luminoso in attesa delle feste natalizie. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Iridescenti e dalle mille sfumature, le ciprie illuminanti sono alleate perfette per un make up luminosissimo. A prova di tutte le scadenze pre festive