Ipotiroidismo la prevenzione arriva a Roma con screening venerdì a Piazza del Popolo
(Adnkronos) – La prevenzione delle malattie tiroidee arriva nel cuore della Capitale. Dopo le prime due tappe molto partecipate, la Campagna di prevenzione Tsh – Focus ipotiroidismo, promossa dalla Fondazione Consulcesi, farà tappa venerdì 28 novembre in Piazza del Popolo con una nuova giornata di screening gratuiti aperti a tutti a partire dalle 9. L'iniziativa . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
