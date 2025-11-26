Ipotiroidismo la prevenzione arriva a Roma con screening venerdì a Piazza del Popolo

Periodicodaily.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La prevenzione delle malattie tiroidee arriva nel cuore della Capitale. Dopo le prime due tappe molto partecipate, la Campagna di prevenzione Tsh – Focus ipotiroidismo, promossa dalla Fondazione Consulcesi, farà tappa venerdì 28 novembre in Piazza del Popolo con una nuova giornata di screening gratuiti aperti a tutti a partire dalle 9. L'iniziativa . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

ipotiroidismo prevenzione arriva romaIpotiroidismo, la prevenzione arriva a Roma con screening venerdì a Piazza del Popolo - Dopo le prime due tappe molto partecipate, la Campagna di prevenzione Tsh - Scrive adnkronos.com

Ipotiroidismo, la corsa alla prevenzione arriva nel cuore di Roma: il 28 novembre screening gratuiti a Piazza del Popolo - Dopo le prime due tappe molto partecipate, la “ Campagna di Prevenzione TSH – Focus Ipotiroidismo ”, promossa dalla Fondazione C ... Segnala quotidianosanita.it

ipotiroidismo prevenzione arriva romaIpotiroidismo, il Lazio spinge con la campagna prevenzione Tsh - Prosegue l'iniziativa di Fondazione Consulcesi, in collaborazione con Fimmg Roma e il contributo non condizionante di Merck ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ipotiroidismo Prevenzione Arriva Roma