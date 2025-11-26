IOLAVORO arriva a Beinasco | 1.000 opportunità e un ponte tra giovani imprese e futuro

Torinotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo impulso per l'occupazione piemontese: IOLAVORO fa il suo debutto a Beinasco, trasformando il Palazzetto dello Sport il prossimo 27 novembre 2025 in un vero e proprio hub per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. L'evento, organizzato da Regione Piemonte e Agenzia Piemonte Lavoro. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

