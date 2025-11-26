Io vittima di uno stalker cambio città

Lucca, 26 novembre 2025 – Nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, una donna lucchese ha trovato il coraggio di raccontare la sua storia. Iniziata come una storia d’amore ma diventata una vicenda horror a causa di un uomo diventato il suo stalker, pur in presenza di condanne penali. Tutto era iniziato dopo l’ interruzione della relazione sentimentale voluta dalla donna. L’ex fidanzato aveva iniziato ad avere comportamenti molestatori e assillanti. La vittima, dopo aver ricevuto assistenza legale e psicologica di sostegno, aveva presentato una querela nel 2022 per molestie. Il tribunale di Lucca aveva condannato l’ex ad alcuni mesi di arresto per “molestia o disturbo alle persone”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Io, vittima di uno stalker, cambio città“

