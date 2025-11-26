Io sono Farah anticipazioni 5 Dicembre 2025

Dopo la lunga pausa iniziata lo scorso 9 Agosto torna in onda su Canale 5 la serie turca di grande successo Io sono Farah ma in prima serata Ecco cosa vedremo nei 3 episodi in onda Venerdì 5 Dicembre dalle 22 dopo la ruota della fortuna. Farah è furiosa con Mehmet e non si fida più di lui. Solo quando scopre che il suo paese sta chiedendo il suo rimpatrio, decide che la cosa migliore da fare è tornare a collaborare con la polizia. Nel frattempo la donna, assieme a suo figlio, va a stabilirsi nel tecnologico appartamento di Tahir, che ha organizzato tutto sin nei minimi dettagli per accogliere i due.

