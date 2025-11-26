Io lo conoscevo bene | L’ascesa di Roberto Fico come autobiografia del nazional-populismo meridionale

È allo Shekinà, un modesto centro pastorale per giovani nel cuore trafficato del Vomero, che ha inizio l’ascesa politica di Roberto Fico. È lì che l’ho incontrato per la prima volta quasi vent’anni fa, in una comunione di disagi che riguardava lui – trentenne un po’ asceta, in sandali francescani, barba da filosofo greco, t-shirt anonima – e noi di un gruppo di street art anticamorra che pendeva dalle labbra di Roberto Saviano. Nessuno immaginava che in quel sottoscala napoletano, con pavimenti in graniglia, frequentato dalla piccola borghesia smarrita nel bipolarismo, si sarebbe formato uno dei volti nazionali del Movimento 5 Stelle, fino a presiedere la Camera dei deputati e poi governare la Campania. 🔗 Leggi su It.insideover.com

